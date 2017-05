Rubbeldiekatz Schwungvolle Verwechslungskomödie

"Tootsie" auf teutonisch

Nach seinem erfolgreichen Regiedebüt "What a Man"(2011) zeigt Matthias Schweighöfer (der 36-Jährige war zuletzt mit der Komödie "Vier gegen die Bank" in den heimischen Kinos unterwegs) in Detlev Bucks "Rubbeldiekatz" seine weibliche Seite. Er tritt dabei in die Fußstapfen von Dustin Hoffman, der einst in Sydney Pollacks Comedy-Klassiker "Tootsie"(1982) als arbeitsloser Schauspieler in Frauenkleidern zum Soap-Star avancierte und am Ende sogar das Herz von Kollegin Jessica Lange gewann.



In "Rubbeldiekatz" rund 30 Jahre später spielt Schweighöfer den Schauspieler Alexander, bei dem es mit der großen Karriere nicht so recht klappen will. Als er beim Vorsprechen für eine große Hollywoodproduktion in Berlin in Frauenkleidern auftaucht, ist das Glück auf seiner Seite und er bekommt tatsächlich die Hauptrolle - als Alexandra! Für Alexander einerseits das ganz große Los, andererseits lebt er nun in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Zumal er sich in seine Ko-Darstellerin Sarah (Alexandra Maria Lara - "Rush", "Control") verliebt, die ausgerechnet in ihm ihre beste Freundin sieht.