Frisch gepresst Turbulente Romantic Comedy

Der auf dem Bestseller von Susanne Fröhlich ("Moppel-Ich") basierende Kinofilm präsentiert den Zusehern Comedy-Queen Diana Amft in Topform, die als Chaos-Single Andrea mit liebenwerter Tollpatschigkeit durchs Leben stolpert und kein noch so peinliches Fettnäpfchen auslässt. Das Liebesleben liegt brach, ihr Dessous-Laden läuft auch nicht so, wie er soll und ihre Mutter Franziska (herrlich überkandidelt: Sunnyi Melles) nervt einfach nur mit ihren neunmalklugen Ratschlägen. Doch plötzlich ist alles anders: Andrea hat die Qual zwischen zwei Verehrern und als sie sich endlich für einen von ihnen entschließen will, platzt die Bombe: sie ist schwanger. Bloß, wer ist der Vater?