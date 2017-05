Justified Harter Wahlkampf

Dickie Bennett hat gute Chancen, bald wieder freigelassen zu werden. Raylan versucht, überzeugende Gegen-Argumente für die Verhandlung zu finden. Sheriff Napier kann die Sheriffwahl für sich entscheiden. Doch durch einen Trick gelingt es Boyd, Napiers Wahl für ungültig erklären zu lassen und 'seinen' Kandidaten Shelby zum Sieger küren. Quarles passt dies gar nicht. Als er dann auch noch von Raylan gedemütigt wird, schwört er auf Rache.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)