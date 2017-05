CSI NY Tod im Treppenhaus

Ein Überfall auf Kevin und Elaine Moore endet für den Ehemann tödlich. Bei der Beweisaufnahme am Tatort stellt Macs Team fest, dass Elaines Angaben nicht mit den Spuren am Tatort übereinstimmen. Anfangs gehen die Ermittler davon aus, dass die Ehefrau bei der Zeugeneinvernahme einfach noch zu geschockt gewesen ist. Dann aber stellt sich heraus, dass Elaine untreu war. Zufall oder nicht: Elaines Lover wohnt in derselben Gegend, in der auch der Überfall stattgefunden hat.