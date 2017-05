Jamies 15 Minuten Küche Rosmarinhähnchen & Gemüse-Burger

Zunächst entsteht in nur 15 Minuten ein delikates Hähnchengericht, das mit italienischen Kräutern gewürzt ist. Als Beilage dienen gedünsteter Spargel sowie gebratene Polenta, die auf einer Paradeis-Pilzsauce aufliegt. Ganz ohne Fleisch kommt das zweite Gericht von Starkoch Jamie Oliver aus: In Windeseile bereitet er einen mit Koriander verfeinerten, vegetarischen Burger zu, zu dem Maiskolben und Krautsalat gereicht werden.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)