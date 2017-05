SIR ROGER MOORE (1927 - 2017)

Der von der Queen im Jahre 2003 zum Ritter geschlagene Schauspieler starb 89-jährig am Dienstag, den 23. Mai 2017 an seiner Krebserkrankung. Neben ikonischen Rollen in TV-Serien wie "Simon Templar" und "Die Zwei" war Moore vor allem für seine Rolle als James Bond berühmt, den er mit typisch britischem Humor in sieben Filmen und damit so oft wie kein anderer Darsteller verkörperte. Abseits der Leinwand engagierte sich der Vater von drei Kindern als UNO-Sonderbotschafter für das Kinderhilfswerk UNICEF.

