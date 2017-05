Hostages Seltsame Bettgenossen

Nachdem Duncan die Familie Sanders in einen Raum gesperrt hat, fahren er und sein Team nach New York. Sie wollen unbedingt den Anschlag auf Präsident Kincaid verhindern. Dazu braucht er jedoch die Baupläne der Häuser von New York. Ellen kommt ihm dabei zu Hilfe, indem sie die Geliebte ihres Mannes um Unterstützung bittet. Und Ducans Schwiegermutter möchte mit einer Information, die sie seit 35 Jahren für sich behalten hat, den Präsidenten auffliegen lassen.