Calimero 3D Das doppelte Glühwürmchen

Peter steckt wieder einmal in einem Schlamassel. Er hat den 'Alles-Kopierer' aus der Mühle mitgenommen und Calimero nichts davon erzählt. Dummerweise fliegt ein Glühwürmchen in die Maschine. Dadurch gerät die Erfindung völlig außer Kontrolle. Also gehen Peter und Alexander Calimero aus dem Weg. Sie wollen den 'Alles-Kopierer' reparieren, bevor Calimero dieses Malheur aufdeckt.