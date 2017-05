Keanu Reeves hat nach dem Tod seiner Frau in seinem Luxus-Leben nichts mehr zu verlieren. Seine ehemaligen Auftraggeber fürchten bereits die Rache des kaltblütigen Killers. Atemberaubend kompromissloser Auftakt des ultra-coolen John-Wick-Franchise.

John Wick ( Keanu Reves ), berühmt-berüchtigt als bester Hitman der Branche, hat dem Killergeschäft abgeschworen nachdem ihn der plötzliche Tod seiner geliebten Ehefrau Helen völlig aus der Bahn geworfen hatte. Das einzige, was von ihr geblieben ist, ist ein junger Beagle namens Daisy, den John über alles liebt. Als John in seiner Villa überfallen und Daisy brutal vom durchgeknallten Sohn des russischen Gangsterbosses Viggo Tarasov ( Michael Nyqvist ) ermordet wird, kennt John nur ein Ziel: Rache. Doch längst hat Viggo die besten Killer der Stadt auf ihn angesetzt. Darunter auch Johns alten Freund Marcus ( Willem Dafoe ).

Fortsetzung noch erfolgreicher

Bei einem Produktionsbudget von $20 Millionen Dollar fuhr der Film weltweit am Box-Office fast $90 Millionen Dollar ein und sicherte sich damit eine Fortsetzung. "John Wick 2", erneut mit Reeves in der Hauptrolle, kam im Februar 2017 in unsere Kinos und übertraf mit $165 Millionen sogar den ersten Teil. Ein dritter Teil wird zwar auf diversen Fanforen immer wieder angekündigt, konkrete Pläne gibt es allerdings noch keine.