Popcorn Donnerstag: Kindsköpfe 2 ("Grown Ups 2") Turbulentes Sequel des Comedy-Hits

Adam Sandler startet mit seinen Buddys Chris Rock, Kevin James und David Spade erneut zum gnadenlosen Angriff auf die Lachmuskeln. Taylor Lautner ('Twilight') erklärt den Mittvierzigern mit seiner Jugend-Gang den Kleinkrieg. Salma Hayek und Maria Bello schlittern gemeinsam mit ihren Kindsköpfen von einer pointenreichen Katastrophe in die nächste.

Inhalt Ex-Hollywood-Star Lenny zieht mit seiner Familie aus L.A. zurück in seine heimatliche Kleinstadt. Mit seinen Kumpels Eric, Kurt und Marcus wiedervereint, ist bald alles wie zu besten Highschool-Zeiten: Blödsinn machen und das Leben genießen heißt die Devise! An ihrem angestammten Badeplatz am See ist plötzlich Schluss mit lustig. Die Jugend-Gang rund um Anführer Andy zeigt dem übermütigen Quartett, dass nach 15 Jahren dies längst nicht mehr ihr Revier ist. Zwischen den rivalisierenden Kindsköpfen bricht ein Kleinkrieg aus, der auf einer wilden, ausufernden 80er-Jahre-Party seinen absoluten Höhepunkt findet.

DARSTELLER Adam Sandler (Lenny Feder)

Kevin James (Eric Lamonsoff)

Chris Rock (Kurt McKenzie)

David Spade (Marcus Higgins)

Salma Hayek (Roxanne Chase-Feder)

Maya Rudolph (Deanne McKenzie)

Maria Bello (Sally Lamonsoff)

Steve Buscemi (Wiley)

Taylor Lautner (Andy)

REGIE

Dennis Dugan

DREHBUCH

Fred Wolf

Adam Sandler

Kevin Grady

KAMERA

Theo van de Sande

MUSIK

Rupert Gregson-Williams

Drei Jahre nach dem bislang größten Kinoerfolg seiner Karriere "Kindsköpfe" im Jahre 2010 tat sich Adam Sandler (siehe Bio weiter unten) mit seinen Comedy-Kumpeln Kevin James, Chris Rock und David Spade zu einem neuen Abenteuer zusammen. Für die Fortsetzung holte sich Produzent, Hauptdarsteller und Ko-Autor Sandler wieder die Film-Ehefrauen Salma Hayek (siehe Bio weiter unten), Maria Bello und Maya Rudolph an Bord und blies gemeinsam mit Regisseur Dennis Dugan zur großen Partysause. Diesmal geht es zurück in ihre Heimatstadt, wo sie allerdings auf eine Bande College-Kids rund um Anführer Taylor Lautner stoßen, die ihnen ihr angestammtes Revier streitig machen. Wie bereits im Original wird jede Menge Buddy-Klamauk vom Stapel gelassen, daneben sorgt Sandler aber auch für die wohldosierte Feel-Good-Mischung um Freundschaft und Familie. "Grown Ups 2" (Originaltitel) war mit einem weltweiten Einspiel von über $246 Millionen Dollar der zweiterfolgreichste Sandler-Film.

SALMA HAYEK Die kurvige Mexikanerin (50) mit libanesischen Vorfahren ist seit ihrem Durchbruch in "From Dusk Till Dawn"(1996) ein vielbeschäftigter Fixstern am Hollywoodhimmel und ist in Brachialkomödien wie "Kindsköpfe" genauso daheim wie in bleigeladenen Westernepen à la "Desperado". Seit Februar 2009 ist der 1,57m große Star mit Milliardär Francois-Henri Pinault verheiratet und hat eine Tochter mit ihm. Zuletzt war die Schauspielerin in dem Politdrama "Septembers of Shiraz" in den Kinos zu sehen.

