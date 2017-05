Zum Kinostart v. 'Pirates of the Caribbean - Salazars Rache' am 25.5.2017: Fluch der Karibik ("Pirates of the Caribbean") Auftakt des Piratenabenteuers

Johnny Depp (ab 25. Mai mit dem fünften Piratenabenteuer 'Salazars Rache' in den Kinos) als schillernder Seeräuber Jack Sparrow verbündet sich mit dem liebeskranken Schmied Will Turner (Orlando Bloom), um Gouverneurstöchterchen Keira Knightley aus den Klauen des Piraten Barbossa zu befreien. Deutsch/Englisch!

Neues Leben für Piratengenre Eigentlich galt das Piratengenre als völlig aus der Mode gekommen, als Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer seine Piraten auf die sieben Weltmeere schickte und mit "FLUCH DER KARIBIK" den Überraschungserfolg des Jahres 2003 landete. Tollkühne Schwertkämpfe, farbenprächtige Kostüme, verwegene Stunts, jede Menge Humor und eine attraktive Besetzung mit den britischen Jungstars Orlando Bloom und Keira Knightley sowie einem schrillen Johnny Depp ließen weltweit die Fans in die Kinos strömen.

Disneyland-Attraktion als Vorlage Als Inspiration diente dem Freibeuter-Spektakel aus dem Hause Disney die populären "Pirates of the Caribbean"-Attraktionen in den US-Vergnügungsparks Disneyland und Disneyworld. Insgesamt fuhr "FLUCH DER KARIBIK" an den Kinokassen satte 655 Millionen Dollar ein, nicht zuletzt dank der grandiosen Vorstellung von Johnny Depp als exzentrischer Pirat Jack Sparrow. Hollywoods Parade-Outsider stürzte sich voll Gusto auf seine Rolle, die er mit kajalgeschwärzten Augen und tuntenhaften Gesten zum Gaudium des Kinopublikums zum Besten gab.

Inhalt Der verwegene Pirat Jack Sparrow hat nach einer Meuterei das Kommando über sein Schiff verloren. Gemeinsam mit dem heroischen Schmied Will Turner nimmt er die Verfolgung seiner abtrünnigen Crew auf. Diese haben wiederum Turners große Liebe, die Gouverneurstochter Elizabeth, in ihre Gewalt gebracht. Sparrows Erzfeind Barbossa will mit deren Blut und der letzten fehlenden Münze eines verwunschenen Schatzes jenen Fluch aufheben, der seine Männer zu rastlosen Untoten machte.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

DARSTELLER Johnny Depp (Jack Sparrow)

Orlando Bloom (Will Turner)

Geoffrey Rush (Barbossa)

Keira Knightley (Elizabeth Swann)

Jack Davenport (Norrington)

REGIE

Gore Verbinski

DREHBUCH

Ted Elliott

Terry Rossio

KAMERA

Dariusz Wolski

MUSIK

Klaus Badelt

Keith Richards als Piraten-Vorbild Produzent Jerry Bruckheimer und Regisseur Gore Verbinski ("Der Ring", "The Mexican") taten gut daran, ihrem Star freie Hand in der Entwicklung seiner Figur zu lassen. Johnny Depp sah seinen Piraten als Rockstar des 18. Jahrhunderts und nahm sich das rollende Ur-gestein Keith Richards als Vorbild für seine schillernde Darstellung. Eine Oscar-Nominierung sowie der Einsatz von Keith Richards als Johnny Depps Vater im dritten Teil der Seeräuber-Saga winkten als Lohn.



Das Sequel "Fluch der Karibik 2" katapuliterte sich im Sommer 2006 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,066 Milliarden Dollar zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten. Teil drei "Fluch der Karibik - Am Ende der Welt" lief im Mai 2007 in unseren Kinos und landete mit weltweit über 960 Millionen Dollar auf den fünften Platz der "All Time"-Bestenliste.

Fesche Jungstars aus England Die britische Darstellerin Keira Knightley war durch die Fußball-Komödie "Kick it like Beckham" zur Newcomerin des Jahres 2002 aufgestiegen und wurde mit der Rolle der toughen Gouverneurstochter Elizabeth Swann vollends zum internationalen Star.



Landsmann Orlando Bloom ("Troja", "Elizabethtown") genoss durch seine Rolle des blonden Elben Legolas in der "Herr der Ringe"-Trilogie bereits beträchtlichen Starruhm und konnte seine (durchwegs) junge Fangemeinde in seiner Darstellung des romantischen Schmieds Will Turner noch um einige Millionen Mitglieder erweitern.

Geoffrey Rushs Leinwand-Trick Oscargewinner Geoffrey Rush (li., "Shine", "Quills") spielt den durchtriebenen Captain Barbossa und soll in seinen Szenen mit Keira Knightley (re.) darauf bedacht gewesen sein, immer links im Bild zu stehen. Er hatte gelesen, dass die Zuseher, wie beim Bücherlesen, von links nach rechts schauen würden und er so die einzige Chance hatte, neben der lieblichen Keira überhaupt bemerkt zu werden....

