Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch ("Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked") Drittes Abenteuer der singenden Streifenhörnchen

Drei singende Streifenhörnchen als Überraschungserfolg

2007 feierten drei singende Streifenhörnchen als Chipmunks, in „Alvin und die Chipmunks – Der Kinofilm” ihr Leinwanddebüt. Mit seinem genialen Mix aus Live Action und modernster CGI-Technik nebst mitreißenden Songs erwies sich der Film als der Weihnachtshit des Jahres und spielte weltweit über $350 Millionen Dollar ein. Der Songwriter Dave Seville (Jason Lee - "My Name is Earl") machte aus dem Gesangstrio Alvin, Simon und Theodore eine Popsensation, während die drei Streifenhörnchen Daves Heim in Schutt und Asche legten, dessen Karriere torpedierten und sein einst so geordnetes Leben vollkommen auf den Kopf stellten.