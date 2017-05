"Mich interessiert das Kapital wenig und das Leben sehr", sagt Heinrich "Heini" Staudinger. Mit diesem Grundsatz ist der Oberösterreicher aus dem Waldviertel zu einer der schillerndsten Unternehmer-Persönlichkeiten Österreichs geworden. In seinen GEA-Läden verkauft er hochwertige Möbel, Taschen und Textilien – und Schuhe der Marke "Waldviertler", die er in einer großen Halle in Schrems mit 250 Mitarbeitern selbst erzeugt.