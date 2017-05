Abby Kowalski stammt aus einer Polizistenfamilie in Chicago und hat soeben ihre Prüfung zum Detective bestanden. Deshalb nimmt sie die freie Stelle in der Abteilung für interne Ermittlungen an. Mit dem Wissen, dass diese Entscheidung bei ihrem Vater Don ( Treat Williams - "Everwood") und ihren drei Brüder auf großen Widerstand stoßen wird.

Die junge und aufstrebende Polizistin Abby Kowalski träumt davon, in der Zukunft als Detective in der Mordkommission arbeiten zu können. Doch bis dahin muss sie vorerst ihren Dienst in der Abteilung für interne Ermittlungen ableisten. Nur zu dumm, dass ihr Vater und ihre drei Brüder ebenfalls bei der Polizei sind und nicht hinnehmen wollen, dass Abby jetzt in dieser polizeiintern unbeliebten Abteilung arbeitet. Doch auch ihr erster Fall verlangt Abby einiges ab. Die Officers Taggot und Lee wurden außerhalb ihrer Dienstzeit in eine Kneipenschlägerei verwickelt, bei der eine Barkeeperin verletzt wurde.



Rachael Carpani (Abby Kowalski)

Marisa Ramirez (Lina Flores)

Treat Williams (Don Kowalski)

Brandon Quinn (Richie Kowalski)

Kathy Baker (Sheila Kowalski)

Andrew W. Walker (John Brody)

Michael Fresco