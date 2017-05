Coop gegen Kat Lang lebe Captain Astro-Hammer?! / Mein Dad, die Ratte

Lang lebe Captain Astro-Hammer?!

Coop und Dennis stehen Schlange. Die lang ersehnte neue Ausgabe von 'Captain Astro-Hammer' kommt auf den Markt. Allerdings hält der Katzenherrscher den Superhelden für eine reale Bedrohung und setzt auf das Einkaufscenter einen tödlichen Riesenlaster, in dem sich all die Fans von Astro-Hammer befinden.



Mein Dad, die Ratte

Coops Dad setzt alles daran, um beim großen Bootsville-Saucen-Fest den ersten Platz zu ergattern. Als er versehentlich von Kats Strahlenkanone getroffen und in eine Ratte verwandelt wird, ist die Aufregung groß.