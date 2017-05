Scrubs - Die Anfänger Mein scharfes Kindermädchen

Carla engagiert eine attraktive Babysitterin, was Turk in arge Not bringt. Krampfhaft versucht er, die Frau nicht anzustarren. Elliot schmuggelt heimlich den Hund einer Patientin ins Krankenhaus, um sie aufzumuntern. Dafür bekommt sie gehörig Schwierigkeiten mit Dr. Kelso. Ein tragisches Ereignis lässt die Krankenhausmitarbeiter darüber nachdenken, ob alles im Leben aus einem bestimmten Grund passiert.





