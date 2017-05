How I Met Your Mother Letzte Worte

Marshalls Freunde sind mit ihm zur Beerdigung seines Vaters nach Minnesota gereist. Jeder versucht auf seine Art, Marshall durch diesen schweren Tag zu helfen: Robin hat ihre Handtasche vollgepackt mit allem, was Marshall benötigen könnte, um seinen Schmerz zu betäuben, während Ted und Barney ihr Möglichstes tun, um ihren Kumpel mit geschmacklosen Internetvideos aufzuheitern. Am meisten macht Marshall jedoch zu schaffen, dass die letzten Worte seines Vaters an ihn nicht besonders tiefsinnig waren.