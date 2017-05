House of Cards Der Wasserturm

Diesmal ist Underwoods Engagement gleich an zwei Schauplätzen gefragt: In seiner Heimatstadt gibt es einen Zwischenfall mit einem Wasserturm. Sein dortiger Wahlkreis-Gegner Oren Chase nutzt die Gelegenheit, um gegen Underwood Stimmung zu machen. Gleichzeitig sollte Underwood jedoch auch an den Verhandlungen zur geplanten Bildungsreform teilnehmen. Inzwischen arbeitet Zoe daran, ihre eigene Karriere weiter auszubauen. Und Underwoods Ehefrau Claire versucht, eine talentierte NGO-Gründerin abzuwerben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)