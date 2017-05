Pan Am Hinter dem eisernen Vorhang

Pan Am plant, zu expandieren. Als erste westliche Fluglinie will sie regelmäßig Moskau anfliegen. Anders als erwartet, ist Dean diesmal nur Copilot. In Russland versucht Kate eine Kontaktperson ausfindig zu machen, als plötzlich ihre Schwester und Bridget vom Geheimdienst wegen Spionage festgenommen werden. Der Rest der Crew sitzt im Hotel fest. Unterdessen begleitet Maggie den Abgeordneten Rawlings auf eine Spendengala und hofft, dass es ihm verborgen bleibt, wer den Hetzartikel gegen ihn verfasst hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)