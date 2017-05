Cougar Town Ferkelfreuden

Laurie muss sich in ihrer Schwangerschaft mit einigen Änderungen abfinden, vor allem darf sie keinen Alkohol mehr trinken. Jules möchte ihr zur Seite stehen und verspricht, dass niemand aus der Gruppe bis zur Entbindung Alkohol trinken wird. Doch dieses Versprechen ist sehr schwer einzuhalten. Vor allem Ellie hält nicht lange durch. Währenddessen übt Travis seine Vaterrolle mit einem Mini-Schweinchen. Er will lernen wie es ist, verantwortungsvoll auf ein anderes Lebewesen aufzupassen.

