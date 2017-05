Pratersterne

Kabarett-Doyen I Stangl schaut auf seiner Abschiedstour auch im Fluc vorbei und legt den jungen Kollegen pointenmäßig ordentlich was vor! Mario Lucic erzählt von seinen makabren Immigranten-Erlebnissen am Sozialamt. Vitus Wieser stellt sich und die Welt gekonnt in Frage und bringt damit die Menschen auch noch zum Lachen. Und Stefan Leonhardsberger rockt die Bude im wahrsten Sinn des Wortes mit seiner Version eines Michael Jackson-Klassikers: "Der Billie Jean is net mei Bua"!