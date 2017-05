Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

"Recognize the Danger" unter diesem Motto lädt Gery Keszler am 10. Juni 2017 zum Life Ball ins Wiener Rathaus. Die größte Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Menschen Europas findet zum 24. Mal statt. Das Motto lässt es bereits erahnen: Der Organisator und sein Team wollen zurück zum eigentlichen Anliegen, nämlich Aids und die HIV-Infektion auszurotten. Um sicher zu gehen, dass auch beim jungen Party-Volk das Bewusstsein über Aids und HIV steigt, gibt es heuer erstmals einen Tag nach der üblichen Großveranstaltung einen Life Ball nur für 16 bis 18-Jährige. Wie sieht die "zahme" Version des berühmt berüchtigten Balls im Wiener Rathaus aus? Stermann und Grissemann erkundigen sich am Dienstag in Willkommen Österreich bei Life-Ball-Organisator Gery Keszler.



Die "Lofntola" oder "Peda & Peda" sind nur zwei der legendären Comedy-Einlagen im Radioprogramm des "Ö3 Weckers". Die beteiligten Stimmenimmitatoren, unter ihnen Christian Schwab und Herbert Haider treten unter dem Namen Comedy Hirten auch live vor Publikum auf. Aktuell touren sie mit "In 80 Minuten um die Welt" durch Österreich. Christian Schwab parodiert zum Beispiel Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Jogi Löw oder Kult-Figur Sepp Forcher. Herbert Haider kommt zum Einsatz, wenn Conchita Wurst, DJ Ötzi oder auch Arnold Schwarzenegger aufs Korn genommen werden. Am Dienstag in Willkommen Österreich bitten Stermann und Grissemann die beiden Comedy Hirten zum Gespräch.