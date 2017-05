Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Endlich alles sauber

Taylor und Michael haben ihr ungeborenes Kind verloren. Michael klärt Marisol über die traurige Nachricht auf, während Philippe Kenntnis vom schiefgegangenen Schussattentat erhält. Er will so schnell wie möglich mit Genevieve verreisen, am liebsten noch vor der Verlobungsparty. Doch Marisol und ihre Freundinnen planen, genau bei dieser Party Floras Mörder zu fassen. Derweil verfolgen Adrian und seine Frau ihre ganz eigenen Pläne.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)