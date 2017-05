Angriff der Floh-Boter

Kat hat einen Floh-Roboter erfunden, der seine Opfer in wehrlose, von Kat ferngesteuerte Zombies verwandelt. Zunächst bringt der Alien-Kater natürlich Coop, dann schließlich die gesamte Stadtbevölkerung unter seine Kontrolle.



Dennis, der Held

Kat will das Wasser der Stadt mit Hilfe einer chemischen Rezeptur in Milch verwandeln. Coop kan den Alien-Kater nicht davon abhalten, weil er bei seiner Tante Beatrix festsitzt. Dennis ist daher auf sich allein gestellt und muss seine Heldenqualitäten nun unter Beweis stellen.