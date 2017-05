New Girl Expertin für Liebe

Weil May eine tollen Job in einer anderen Stadt bekommen hat, wollen sie und Coach fortan getrennte Wege gehen. Kaum ist die Entscheidung gefällt, versinkt Coach in Liebeskummer - freilich ohne dies offen zuzugeben. Als Jess bemerkt, dass auch May immer noch sehr an Coach hängt, versucht sie dem Glück der beiden auf die Sprünge zu helfen. Unterdessen erweist sich Schmidt als echter Gentleman. Damit seine Freundin vor der Presse gut dasteht, übernimmt er die Schuld an einem politischen Skandal.