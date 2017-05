The Big Bang Theory Superbowl für Physiker

Die vier Freunde wollen am jährlichen Physiker-Superbowl teilnehmen, einem Quizspiel. Doch beim Üben kristallisiert sich ein Problem heraus: Sheldon schafft es wieder einmal nicht, sich in die Gruppe einzuordnen. Weil er ständig nur herummeckert, wird er schließlich aus dem Team geschmissen. Daraufhin will Sheldon eine neue Mannschaft gründen. Doch auch den anderen fehlt jetzt ein Mitglied.