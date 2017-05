Drop Dead Diva Doppeltes Gl├╝ck

Janes Beziehung zu Tony läuft nicht rund und auch ihr neuer Fall bereitet ihr Kopfzerbrechen. Es stellt sich heraus, dass zwei ihrer Mandantinnen mit demselben Mann verheiratet sind. Ausgerechnet Tony vertritt den Mann, was auf einen gehörigen Schlagabtausch vor Gericht hinausläuft. Unterdessen ist Kim mit einem Sorgerechtsfall beschäftigt. Aber auch privat steht sie möglicherweise vor einem Wendepunkt in ihrem Leben.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)