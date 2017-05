Unforgettable Nah am Feuer

Carries Beziehung zu Steve wird auf die Probe gestellt als sie erfährt, dass sein bester Freund Tommy Hauptverdächtiger in einem Doppelmordfall ist. Steve beteuert jedoch die Unschuld seines besten Freundes. Obwohl Carrie ihm nicht so recht glauben will, warnt sie ihn, dass die Polizei Tommy verhaften wird. Bei der Festnahme kommt es zu einem tragischen Zwischenfall und Carrie muss auf eigene Faust weiterermitteln.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)