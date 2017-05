Unforgettable Immer weiter

Der ehemalige Schauspielstar Fletcher Sayers wird kurz vor seinem großen Comeback ermordet in seiner Garderobe aufgefunden. War er das Opfer eines obsessiven Stalkers?

Inhalt - 'Immer weiter', III/12

Der TV-Star Fletcher Sayers wird in seiner Garderobe ermordet aufgefunden. Sayers, früher als Playboy bekannt, hat sein Leben erst seit seiner Heirat mit der Menschenrechtsaktivistin Amira geändert. In letzter Zeit hat er sich mit einigen mächtigen Gegnern angelegt: Unter anderem mit dem Kohlebergbau-Tycoon Lamar Musgrove. Carrie und Al befragen auch seinen Stalker Lester Weberman, der sich aber als harmloser Fan entpuppt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

Paul Holahan