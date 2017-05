Revenge Vergeltung

Amanda Clarke war ein junges, unschuldiges Mädchen - bis zu dem Zeitpunkt als ihr Vater von seinen engsten Freunden hintergangen und unschuldig verurteilt wurde. Jahre später kehrt Amanda als erwachsene Frau, unter dem Decknamen Emily Thorne, in die noblen Hamptons zurück, um sich an all jenen zu rächen, die zur Verurteilung ihrers Vaters beigetragen haben: allen voran die reiche Familie Grayson, deren ältester Sohn Daniel schon bald ein Auge auf die neue Nachbarin Emily wirft.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)