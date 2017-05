Bride Wars - Beste Feindinnen ("Bride Wars")

Die RomCom-Queens Anne Hathaway und Kate Hudson schrecken vor nichts zurück, wenn es um den schönsten Tag ihres Lebens geht. Beide wollen heiraten, doch nur eine kann im exquisiten Plaza feiern - da heißt es, die beste Exfreundin sabotieren, wo es nur geht. Turbulenter Hochzeitsspaß von Gary Winick ('Briefe an Julia').



Die besten Freundinnen Liv und Emma träumen schon immer von einer groß angelegten Hochzeitsfeier im edlen New Yorker Plaza Hotel. Mit 26 Jahren haben sie den jeweils idealen Partner fürs Leben gefunden. Der Organisation ihrer Trauungen steht nun nichts mehr im Weg. Als Hochzeitsplanerin Marion St. Claire diese jedoch versehentlich am selben Tag ansetzt, herrscht schlagartig Krieg. Zwischen Liv und Emma entbrennt ein erbittert geführter Kampf um Gäste, Torte und Lokal.