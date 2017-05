ZUR STORY

Drei Jahre nachdem sie im Comedyhit "Kill the Boss" grandios daran gescheitert sind, ihre schikanösen Vorgesetzten loszuwerden, sind Jason Bateman, Jason Sudeikis und Charlie Day nun Chefs ihrer eigenen Firma. Für ihr erstes Produkt, einen multifunktionalen Duschkopf, finden sie einen vielversprechenden Vertriebspartner in Gestalt von Konzernboss Christoph Waltz. Doch der ist ein gerissener Geschäftsmann, der die drei naiven Neo-Unternehmer kräftig in die Pfanne haut und sie auf einen riesigen Schuldenberg sitzen lässt. Guter Rat ist teuer, doch da ersinnt die Chaostruppe einen genialen Plan: sie entführen den Sprössling des betrügerischen Investors und retten so die Firma mit dem Lösegeld. Doch selbstverständlich geht bei der Duchführung des Plans wieder einmal alles schief...