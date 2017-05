Karate Kid ("Karate Kid") Remake des 80er-Jahre-Kulthits

In seinem Heimatland China bringt Mentor Jackie Chan alias Mr. Han seinem Schüler Jaden Smith die Kunst von Kung-Fu bei und lehrt ihn, wie man seine Gegner nicht mit Schlägen, sondern mit Reife und innerer Ruhe bezwingt. Mit Mr. Hans Hilfe bereitet sich das Karate Kid auf das wichtigste Turnier seines Lebens vor...

26 Jahre nach dem internationalen Kinoerfolg von "Karate Kid" (1984) stellte Will Smith gemeinsam mit Produzent Jerry Weintraub eine topbesetzte Neuversion auf die Beine, die eine neue Kinogeneration von der fernöstlichen Schüler-Lehrer-Geschichte berühren soll. Für die Rolle des Schülers, der im Original von Ralph Macchio verkörpert wurde, besetzte Smith seinen Sohn Jaden, der in "Das Streben nach Glück" sein Leinwanddebüt gab. Als weisen Mentor konnten die Produzenten die chinesische Martial-Arts-Ikone Jackie Chan gewinnen, für die Regie zeichnet Harald Zwart ("Der rosarote Panther 2") verantwortlich. Das Kalkül der Filmemacher ging voll auf: Bei einem Budget von $40 Millionen Dollar nahm der Film mehr als $359 Millionen Dollar ein. Die Produktion enstand an Originalschauplätzen in China und erhielt als erste Produktion seit Bertoluccis Meisterwerk "Der letzte Kaiser" (immerhin 1985) die Erlaubnis, in der Verbotenen Stadt zu drehen.

Und darum geht es: Als Dre Parker mit seiner Mutter von Detroit nach Peking zieht, wird sein ganzes Leben umgestellt. Es fällt dem Zwölfjährigen schwer, sich an seine neue Heimat zu gewöhnen. Zudem muss er sich gegen den Klassenführer Cheng zur Wehr setzen, der obendrein ein erstklassiger Kung-Fu Kämpfer ist. Mit seinen wenigen Karate-Kenntnissen wird Dre als "Karate Kid" von Cheng verspottet. Er fühlt sich einsam und sehnt sich nach seiner amerikanischen Heimat. Doch Dre begreift, dass er so schnell wie möglich Kung Fu lernen muss, denn das ist Chinas Kampfsportart Nr. 1. Da tritt der Hausmeister Mr. Han in sein Leben, der insgeheim ein bekannter Kung-Fu-Kämpfer ist und sich des Jungen annimmt. Mr. Han unterweist seinen jungen amerikanischen Freund in der Kunst von Kung Fu und lehrt ihn, seine Gegner mit innerer Ruhe zu besiegen. Denn Kung Fu heißt nichs anderes als "etwas durch geduldige Arbeit Erreichtes". Erklärtes Ziel von Dre ist nun, seinen Kontrahenten Cheng in einem wichtigen Turnier zu besiegen.

Der äußerst bewegliche Jaden Smith musste für die Rolle tatsächlich Kung-Fu trainieren und wurde vom Stuntkoordinator von Jackie Chans Stunt Team drei Monate lang in L.A. ausgebildet. Dabei war der Meister begeistert über die schnelle Auffassungsgabe seines Schüler. Bewusst wurde auf Filmtricks verzichtet, dennn es sollte nichts im Film sein, was Jaden nicht wirklich beherrschte. Regisseur Harad Zwart war verblüfft über Jadens Talent und hartem Einsatz und lobt ihn als fantastischen Schauspieler. Daneben agierte Jackie Chan als Jadens väterlicher Freund am Set, und half ihm mit wertvollen Tips beim Dreh. So spiegelte sich das zarte Band, das in der Geschichte zwischen Lehrer und Schüler entsteht, auch in der Beziehung zwischen der Martial-Arts-Legende und seinem jungen Co-Star. Im Jahr 2013 stand der heute 18-jährige Jaden mit seinem Vater Will Smith vor der Kamera für M. Night Shyamalans Sci-Fi-Abenteuer 'After Earth'.

Kurzinhalt Dre Parkers Mutter Sherry tritt in Peking eine neue Stelle an. Widerwillig muss der Zwölfjährige Detroit verlassen, um mit ihr in China in ein neues, unbekanntes Leben zu starten. Als er sich in die Mitschülerin und Violinistin Meiying verliebt, wird er von seinem Rivalen und Kung-Fu-Schüler Cheng schikaniert. Bei einer Schlägerei kommt ihm Hausmeister Han in letzter Minute zu Hilfe. Dieser will Dre fortan in die Kampfkunst des Kung-Fu einweihen, damit er Cheng in einem Turnier herausfordern kann.

DARSTELLER Jaden Smith (Dre Parker)

Jackie Chan (Mr. Han)

Taraji P. Henson (Sherry Parker)

Wenwen Han (Meiying)

Rongguang Yu (Master Li)

Wu Zhensu (Meiyings Vater)

Zhizhen Wang (Meiyings Mutter)

Zhiheng Wang (Cheng)