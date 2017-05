CSI: Vegas Im Sog der Gewalt

Ein vermeintlicher Mord am Mount Stirling entpuppt sich vor Ort als Fehlalarm. Das Opfer erlangt nicht nur sein Bewusstsein zurück, es erweist sich auch als transportfähig. Mit einem Rettungshubschrauber soll der Mann ins Krankenhaus geflogen werden. Morgan leistet dem Hubschrauberpiloten Gesellschaft, weil sie schnell in die Stadt zurückkommen will. Sie ahnt nicht, dass es sich bei dem Schwerverletzten um einen Mörder auf der Flucht handelt, der nichts mehr zu verlieren hat.