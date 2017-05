Nach einem tollen Sommer fängt für Brady und Mack die Schule wieder an. Mit dem ganzen Schulstress beginnen prompt die Beziehungsprobleme, schließlich könnten die ehrgeizige Mack und der lockere Spaßvogel Brady unterschiedlicher kaum sein. Das ändert sich, als sie eines Tages überraschend Besuch von Lela und Tanner aus dem Film 'Wet Side Story' bekommen. So schön das Wiedersehen ist, stellt sich Mack und Brady sogleich die Frage, wie Lela und Tanner wieder in ihre Filmwelt zurückkehren können.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Maia Mitchell (McKenzie 'Mack')

Ross Lynch (Brady)

Grace Phipps (Lela)

Garrett Clayton (Tanner)

John DeLuca (Butchy)

Regie Jeffrey Hornaday

Drehbuch Matt Eddy

Billy Eddy

Kamera Mark Irwin

Musik David Lawrence