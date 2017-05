Als Chris und Sheila beschließen, ein weiteres Kind zu zeugen, damit ihr Sohn Gesellschaft hat, wenn sie einmal alt sind, läuten bei Nick die Alarmglocken. Noch gut hat Nick in Erinnerung, wie sehr Chris in seiner Ehe mit Sheila gelitten hat. Kurzerhand organisiert er eine Party, um Chris vor einer erneuten Annäherung an seine Ex-Frau zu warnen. Indes kommt Marnys jüngere Schwester Bridget in die Stadt und mutiert schnell zu Garys neuer Assistentin – sehr zu dessen Leidwesen.

Hauptdarsteller Anthony Anderson (Gary)

Jesse Bradford (Chris)

Zach Cregger (Nick)

Tempestt Bledsoe (Marny)

Erinn Hayes (Sheila)

Regie Betsy Thomas