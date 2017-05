Yakari Die Lichtung der Geister

Ein Katzenfrett erscheint in Yakaris Tipi und möchte sich dort einnisten. Lässt Yakari dies zu, würde das Jungtier jedoch vom Menschen abhängig werden. Kurzerhand begibt sich Yakari deshalb auf die Suche nach einem neuen Zuhause für den Kleinen. Doch im Wald will ihn kein Tier in seiner Nähe haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)