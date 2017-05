Mom Meine Erzfeindin, ihr Vater und ich

Baxter und Candace planen, zu heiraten. Da Candace nun bald ein fixer Bestandteil in Roscoes Leben sein wird, findet sie es an der Zeit, endlich Frieden mit Christy zu schließen und lädt sie in den Country Club ein. Dort begegnet den Frauen Candace' steinreicher Vater Fred. Sehr zum Leidwesen seiner Tochter hat er nur Augen für Christy. Als Candace versucht, Christy jeden Kontakt zu ihrem Vater zu verbieten, geht diese nur aus Trotz auf Freds Esseneinladung ein.