Noahs Insel Sascha die Termitenkönigin

Noahs Insel schwimmt weiter im Indischen Ozean. Die Tiere leiden unter der starken Hitze und warten auf den Monsun. Plötzlich treibt ein Pangolin an den Strand. Das spröde Schuppentier hält nicht viel von guten Manieren und verschafft sich mit seiner klebrigen Zunge schnell Respekt. Als er dem Erdferkel Carmen begegnet, zeigt sich wieder einmal: Liebe geht durch den Magen. Die beiden Insektenfresser sind ein Herz und eine Seele und machen sich gemeinsam über die Termiten her, die die Insel seit geraumer Zeit bevölkern. Ihrem großen Appetit fällt auch die Termitenkönigin zum Opfer. Insektenfreund Sascha ist empört ob dieser Respektlosigkeit und bietet den Termiten an, die vakante Stelle zu übernehmen. Wenig später sehen der Pangolin und Carmen mit Entsetzen, wie Sascha von einem Termitenzug in die heimische Burg getragen wird. Seine Freunde befürchten, dass der kleine Bisam-Spitzrüßler für immer darin verschwunden bleibt.