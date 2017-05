Friends with Better Lives Zwölf Stunden Sex

Ob fest liiert, frisch verliebt oder gerade solo - beinahe jeder der fünf Thirtysomethings Will, Kate, Bobby, Jules und Andi ist unzufrieden mit dem Status seiner Beziehung, obwohl dafür eigentlich gar kein Grund besteht. Mitreißend-leichtfüßige Comedyserie rund um die schönste Nebensache der Welt! Gemeinsam mit seinen Mitstreitern sucht 'Dawson's Creek'-Star James Van Der Beek nach seinem Platz im Leben und kann dabei sein komödiantisches Potential voll ausspielen!



Seit der Trennung von seiner Frau wohnt der Gynäkologe Will bei seinem Kollegen Bobby und dessen Frau Andi. Neidvoll blickt er auf ihr Familienglück, während seine eigene Ehe gerade zu zerbrechen droht. Ein unglücklicher Single ist auch die blitzgescheite Kate. Kein Mann ist ihr gut genug. Auch Wills Versuch, sie mit einem alten Schulfreund zu verkuppeln, scheitert offenbar an einer Kleinigkeit. Indes scheint die Fünfte im Bunde, das blonde Ex-Model Jules, gerade der Liebe ihres Lebens zu begegnen.