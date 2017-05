Nie wieder Sex mit der Ex ("Forgetting Sarah Marshall") Liebeskummerspaß mit Jason Segel

Regieneuling Nicholas Stoller inszenierte diesen hinreißend witzigen Herz-Schmerz-Spaß, bei dem "Jungfrau(40), männlich, sucht..."-Macher Judd Apatow als Produzent Pate stand und Hauptdarsteller Jason Segel das Drehbuch lieferte, und dabei seine persönlichen Break-up-Erfahrungen verarbeitete. ZUR STORY: Für Songwriter Peter (Teddybär Jason Segel - "How I met your mother", Mo-Fr, ca,17h, ORFeins) bricht eine Welt zusammen, als ihn sein blondes Fernsehstarlet von Freundin, Sarah Marshall ( Kristen Bell - "All inclusive"), von heute auf morgen abserviert. Nächtelang heult er sich die Seele aus dem Leib und wälzt sich zum Gotterbarmen in seinem Elend. Sein genervter Stiefbruder, der sein Gejammere nicht länger ertragen kann, rät ihm kurzerhand, einfach mal eine Auszeit zu nehmen und Urlaub zu machen. Gesagt, getan. Peter fliegt nach Hawaii und hofft, dort seine Ex vergessen zu können. Doch schon beim Einchecken im Hotel wird sein schlimmster Alptraum wahr:

Bei einem Budget von $30 Millionen Dollar, brachte es der Ensemblespaß auf ein weltweites Einspielergebnis von über $105 Millionen Dollar und war damit so erfolgreich, dass Regisseur Nicholas Stoller gleich mit einem Nachfolgewerk betraut wurde: "Männertrip" ("Get him to the Greek") kam zwei Jahre darauf in die Kinos und konzentriert sich auf den Musikagentur-Laufburschen Aaron (Jonah Hill), der den durchgeknallten Rocker Aldous (Russell Brand) Snow zu einem Konzert nach L.A. begleiten soll. Jason Segel zeichnete erneut für das Drehbuch verantwortlich.

Jason-Segel-Buddy Paul Rudd

Seit seinem Auftritt als Alicia Silverstones Stiefbruder im Teenie-Hit "Clueless - Was sonst!" (1995) hat sich der inzwischen 48-jährige Comedian (geboren am 6.4. 1969) langsam aber stetig in die Oberliga Hollywoods hochgespielt. Nach dem Überraschungshit "Jungfrau (40), männlich, sucht... " gehört Rudd zum festen Schauspieler-Inventar von Comedy-Meister Judd Apatow. Mit dem Erfolg der Komödie "Trauzeuge gesucht" ("I Love You, Man" - 2009) hat der sympathische Star auch 'Leading man'-Status erreicht und war 2010 in der romantischen Komödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist" ("How do you know") mit Reese Witherspoon in unseren Kinos. Nach seinem erfolgreichen Drehbuchdebüt für den Film "Vorbilder?!" war Rudd Ko-Autor der Serie "Party Down", die zwei Staffeln lang auf dem US-Paysender Starz lief. Im Jahre 2015 legte er seinen ersten Auftritt als winzige Marvel-Comicfigur "Ant-Man" hin. Am Sequel "Ant-Man and the Wasp" wird bereits gearbeitet. Kinostart ist für 2018 geplant. In der Zwischenzeit fegte Rudd als Ant-Man mit seinen anderen Marvel-Mitstreitern in "Captain America: Civil War"(2016) über die Leinwand. Der Schauspieler ist seit dem Jahr 2003 mit Produzentin Julie Yaeger verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr.