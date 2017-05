Selbst ist die Braut ("The Proposal") Turbulente Green-Card-Komödie mit Sandra Bullock

Als das US-Visum der kanadischen Verlagslektorin Margaret Tate ausläuft, stellt die resolute Chefin ihren Assistenten Andrew (Ryan Reynolds) spontan als ihren Verlobten vor. Um ihre Beziehung glaubwürdig zu machen, reist das Scheinliebespaar zu Andrews schrulliger Familie nach Alaska und erlebt sein blaues Wunder. 2-Ton Deutsch/Englisch!

ZUR STORY: Margaret Tate (Sandra Bullock) ist als Lektorin eines New Yorker Verlages als autoritäre Kratzbürste verschrien und feuert schon mal im Vorbeigehen den Pressesprecher des Unternehmens. Sobald Margaret Miranda-Priestley-mäßig anrauscht, bringen sich ihre Untergebenen in Sicherheit und ducken sich hinter ihren Bildschirmen. Der einzige, der die Nerven behält, ist ihr geduldiger und recht fescher Assistent Andrew Paxton (dargestellt vom ehemals "sexiest man alive" Ryan Reynolds). Doch nun droht der zickigen Chefin Ungemach von der US-Einwanderungsbehörde. Margaret hat nämlich vergessen, ihr US-Visum zu verlängern und nun soll die gebürtige Kanadierin aus den USA ausgewiesen werden. Kurzerhand schnappt sich Margaret den verdutzten Andrew und stellt ihn als ihren Verlobten vor.

Wohl wissend, dass sein Job auf dem Spiel steht, bleibt Andrew gar nichts anderes übrig, als spontan mitzuspielen. Um die Beziehung halbwegs glaubwürdig erscheinen zu lassen, muss Margaret schnellstens die Familie ihres Scheinverlobten kennenlernen. Und die lebt ausgerechnet in Alaska. Zum 90. Wiegenfeste seiner Großmutter (dargestellt von "Golden Girl" Betty White, die am 17. Jänner 2015 ihren 95er feierte) will Andrew die Verlobung bekanntgeben. Doch Margaret erfährt bei ihrer Ankunft in dem kleinen Städtchen Sitka den Schock ihres Lebens: Die Familie ist schon fleißig am Planen einer spontanen Überraschungshochzeit!

Die Chemie passt! Mit der turbulenten Screwball-Komödie "The Proposal" (Originaltitel) von "27 Dressses"-Regisseurin Anne Fletcher meldete sich Oscarpreisträgerin Sandra Bullock ("Blind Side - Die große Chance") nach Ausflügen ins Übernatürliche mit "Das Haus am See" und "Die Vorahnung" in ihr angestammtes Comedy-Terrain zurück und liefert sich köstliche Verbalattacken mit ihrem Assistenten und Scheinverlobten Ryan Reynolds. Mit dem komödienerprobten, im Jahre 2011 zum 'sexiest man alive' gewählten Star verbindet Bullock, die auch als Executive Producer auftritt, eine hervorragende Chemie, die auch kurz in ihr Privatleben übergeschwappt sein soll. Das ungleiche Paar wird blendend unterstützt von souveränen Nebendarstellern Craig T. Nelson und der unverwüstlichen Betty White. Federleichte Unterhaltung für die ganze Familie!

Sandra Bullock Die 52-jährige Schauspielerin mit deutschen Wurzeln zählt nach wie vor zu Hollywoods gefragtesten Leading Ladies. Nach ihrer oscargekrönten Rolle in "Blind Side - Die große Chance" brachte ihr die Darstellung einer im All losgelösten Wissenschaftlerin in Alfonso Cuaróns Weltraumabenteuer "Gravity" eine weitere Oscarnominierung ein. Zuletzt lief der von ihr selbst produzierte Film "Die Wahlkämpferin" ("Our Brand is Crisis") in unseren Kinos, in dem sie vom bolivianischen Ex-Präsidenten engagiert wird, um ihm zur Wiederwahl zu verhelfen.

(Im Bild: Sandra Bullock bei der Premiere von "Die Wahlkämpferin" in Hollywood am 26. Oktober 2015. Quelle: AFP PHOTO /VALERIE MACON)

Kurzinhalt Die erfolgreiche New Yorker Verlagslektorin Margaret Tate verbreitet in den Büroräumen Angst und Schrecken. Ihr Assistent Andrew Paxton leidet besonders darunter, denn für Privates neben dem Job hat sie kein Verständnis. Plötzlich droht Margaret jedoch die Ausweisung aus den USA. Sie hat vergessen, ihr Visum zu verlängern. Prompt stellt sie Andrew als ihren Verlobten vor. Spielt er nicht mit, ist seine Karriere dahin. Und schon fliegt das ungleiche Pärchen zur 90er-Feier von Andrews Großmutter nach Alaska!



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

DARSTELLER Sandra Bullock (Margaret Tate)

Ryan Reynolds (Andrew Paxton)

Mary Steenburgen (Grace Paxton)

Craig T. Nelson (Joe Paxton)

Betty White (Grandma Annie)

Denis O'Hare (Mr. Gilbertson)

REGIE Anne Fletcher