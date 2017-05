Malcolm mittendrin Der Luftschutzbunker

Malcolm nimmt an einem Kurs für Volkstänze teil, denn dort ist auch ein Mädchen eingeschrieben, das ihm gefällt. Bald muss er feststellen, dass seine Angebetete kein Taktgefühl besitzt und er eine neue Partnerin braucht, wenn er den anstehenden Tanzwettbewerb gewinnen will. Inzwischen versucht Hal vergeblich, sich aus einem Bunker zu befreien, in den ihn seine Söhne gesperrt haben. Im Laufe der Zeit beginnt er Gefallen an seinem Gefängnis zu finden.