Tilda Apfelkern Tilda hat Pech

Als Tilda sich wunderbaren heißen Tee einschenken will, bricht plötzlich ihre Tasse entzwei. Postmaus Molly überrascht das allerdings gar nicht. Schließlich ist heute Freitag der Dreizehnte und das Pech sozusagen vorprogrammiert. Erst will ihr Tilda nicht so recht glauben. Aber als auch andere von ihren kleinen Unglücksfällen an diesem Tag erzählen, beginnt Tilda ihre Haltung zu überdenken.