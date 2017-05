In Jollywood kündigt sich großes Unheil an. Hildy hat erneut die Macht im Land übernommen und droht, den Jollyvulkan ausbrechen zu lassen. Um den Vulkan zu besänftigen, müssen die sieben Zwerge in alle Winkel der Erde ausströmen und Teile des magischen Steins zusammensuchen. Zu spät erkennen die 7Z, dass sie hereingelegt wurden!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)