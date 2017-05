Cougar Town Liebe hat viele Gesichter

Da es Jules' Vater gesundheitlich nicht so gut geht, versucht sie ihn zu überreden, seine Farm zu verlassen, um in ihre Gegend zu ziehen. Grayson macht sogar den Vorschlag, ihn in ihrem Haus aufzunehmen. Darüber freut Jules sich sehr. Doch mit dem neuen Hausgast wird das gewohnte Leben der beiden auf den Kopf gestellt. Indes wird Travis eine unvergessliche College-Abschlussparty bereitet.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)