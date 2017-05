Was relativ harmlos beginnt, entwickelt sich für Teenager Cooper, kurz Coop genannt, zum größten Alptraum seines Lebens. Er glaubt nämlich, dass sich seine Familie mit dem niedlichen Kater Kat ein zerstörerisches Alien ins Haus geholt hat. Doch niemand will auf seine Warnungen hören.



Heute:



Fiona

Coop lernt Fiona, eine entfernte Verwandet der betagten Lady Munson kennen. Der alten Dame passt es aber überhaupt nicht, dass sich die beiden so gut verstehen. Zudem wird Fiona als Freundin von Coop sofort ins Kreuzfeuer von Alien-Kater Kat genommen. Die Zeichen für die Freundschaft der beiden stehen denkbar schlecht.



Die geheime Kraulstelle

Millie hat Kats Schwachstelle entdeckt. Sobald sie ihn an einer bestimmten Stelle im Gesicht krault, verwandelt sich der sonst so ruppige Alien-Kater in das anschmiegsamste Schmusekätzchen. Der Herrscher von Kats Heimatplanet ist außer sich. Prompt schickt er einen Killer-Katzen-Roboter zur Erde, der Millie ausschalten soll.