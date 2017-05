Melissa & Joey Die falsche Braut

Mels Cousine Emily möchte ihre Freundin Bianca heiraten. Mel bietet dem Paar an, die Hochzeit in ihrem Haus auszurichten. Während der Vorbereitungen entpuppt sich Bianca jedoch als schlechter Fang. Sie macht sich zunächst an Joe heran und schließlich auch an Mel. Um Emily zu zeigen, was Bianca hinter ihrem Rücken treibt, wollen Joe und Mel die Untreue mit einer versteckten Videokamera filmen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)