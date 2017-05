Calimero 3D Die Entdecker-Kiste

Die Kinder der Zukunft sollen ein Andenken an Calimero und seine Freunde haben. Deswegen packen die kleinen Küken ihre Spielsachen in eine Kiste und vergraben sie im Park. Bereits am nächsten Tag hält es Peter nicht mehr aus. Er vermisst seinen Teddy. Als die Kinder die Kiste wieder ausgraben wollen, ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Wer steckt hinter dem mysteriösen Verschwinden?