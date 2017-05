Der Fluch der zwei Schwestern ("A Tale of Two Sisters")

Spannendes Remake des südkoreanischen Top-Thrillers 'A Tale of Two Sisters'. Newcomer Emily Browning und Arielle Kebbel fordern Elizabeth Banks ('The Hunger Games', 'Ein riskanter Plan') zu einem glänzend gespielten, abgrundtief geführten Psycho-Krieg.

Inhalt

Traumatisiert vom mysteriösen Tod ihrer Mutter, war Anna in psychiatrischer Behandlung. Jetzt kehrt sie zu ihrer geliebten Schwester Alex ins Landhaus der Familie zurück. Fassungslos nimmt sie zur Kenntnis, dass ihr Vater Steven mittlerweile mit Rachel, der ehemaligen Pflegerin ihrer Mutter, verlobt ist. In ihr keimt ein schrecklicher Verdacht. Schon in der ersten Nacht erscheint ihr der Geist ihrer Mutter und warnt sie vor Rachel. Anna eröffnet einen perfiden Kampf mit ihrer heimtückischen Stiefmutter.



